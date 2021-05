Perinetti: “Gattuso? ACF lancia un messaggio. Vlahovic merita un compenso alto”

Il dirigente del Brescia Perinetti: "Con Gattuso arriva un segnale lanciato dalla Fiorentina"

Il ds del Brescia Giorgio Perinetti è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha parlato dell'arrivo di Gattuso alla Fiorentina e del futuro di Dusan Vlahovic: "Con Gattuso la Fiorentina lancia un messaggio importante. Si è messa con tempestività considerando la quantità di squadre che hanno cambiato panchina in Serie A. Gattuso ha ricompattato lo spogliatoio dopo l'addio di Ancelotti. Non era facile, ha fatto un lavoro eccezionale a Napoli. Per me è un ottimo tecnico che possiede uno staff importante. Ha valori umani straordinari. Quando l'ho avuto io stava passando dalla veste di calciatore alla veste di allenatore, non era semplice. Ho visto in lui lo spessore per reggere piazze importanti come Milano e Napoli. Può essere l'anno giusto? Oggi la Fiorentina si è assicurata un ottimo allenatore sotto l'aspetto tecnico e il tutto sostenuto da un carattere forte. Trasferirà la sua esperienza nello spogliatoio. Vlahovic? Il serbo è il futuro della Fiorentina e merita un compenso alto. Ci sarà da lavorare sulla clausola rescissoria. Vale la pena fare un sacrificio economico per lui".