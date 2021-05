La Fiorentina vuole blindare Vlahovic: rinnovo e clausola i nodi da sciogliere

Il contratto di Vlahovic scadrà nel 2023

Repubblica Firenze si concentra su Dusan Vlahovic il cui contratto scadrà nel 2023. La Fiorentina, si legge, al lavoro per blindare il calciatore così da toglierlo dal mercato. Anche perché nel frattempo la sua valutazione è schizzata in alto e le pretendenti, in Italia e all’estero, non si sono fatte attendere.