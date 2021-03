Per non dimenticarli: scegliete il peggior acquisto del decennio (1)

Approfittiamo della sosta per proporvi un sondaggio particolare: abbiamo scelto gli acquisti delle ultime dieci stagioni che hanno reso meno con maglia della Fiorentina e siccome purtroppo non sono pochi abbiamo deciso di dividere in due semifinali il sondaggio/contest proponendovi oggi gli acquisti relativi alla prima squadra che vanno dal 2011/12 al 2015/16 e domani quelli dal 2016/17 alla stagione attuale. I quattro che raccoglieranno il maggiore numero di preferenze (potete votare fino a tre calciatori) passeranno alla fase finale che vedrà le otto stelle negative delle campagna acquisti della Fiorentina. Abbiamo escluso quei giovani calciatori che per non sono riusciti ad inserirsi mai nella rosa della prima squadra. Le stagioni sono equamente divise fra Pantaleo Corvino 2011/12 e poi dal 2016 al 2019 e Daniele Pradè dal 2012 al 2016 e poi da 2019 ad ora.

Sondaggio 2011/16