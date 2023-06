Per Aquilani cominciano ad arrivare le richieste. Ecco chi lo vuole in panchina

L'edizione odierna della Nazione si sofferma sul futuro di Aquilani. Per l'allenatore della Fiorentina Primavera ci sarebbe infatti l'interessamento di una squadra. Infatti il Pisa ha in atto una piccola rivoluzione. L'allenatore d'Angelo è stato esonerato, e con lui ha lasciato anche il ds Chiellini. Dietro la scrivania siede ora Kolarov. L'ex Roma ha in mente alcuni nomi per la panchina. Di Francesco, De Rossi, Pirlo e Aquilani. Tutti nomi giovani, tolto l'ex allenatore della Roma. vedremo se per Aquilani ci sarà questa occasione