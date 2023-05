Pentasport lancia il Viola day il 24

Un’iniziativa del Pentasport di Radio Bruno per seguire al meglio tutta la giornata che porterà alla prima finale stagionale.

Mercoledì 24 la Fiorentina sarà impegnata nella prima finale della stagione:.alle 21 a Roma come è noto affronterà l’Inter in un impegno molto complicato.

Per seguire al meglio tutta la giornata il pentasport di radio Bruno lancia il viola dei nel quale la radio viola per eccellenza sarà in diretta dalle sette del mattino fino a notte fonda… Qui sotto programma e ospiti