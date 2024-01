Pellissier: “Viola, che stagione! Ed in Coppa Italia possono arrivare in fondo”

"Inter e Juventus sbagliano pochissimo, e la corsa alla Serie A la faranno loro due. Dietro ci sono molte squadre che possono giocarsi un posto in Europa. La Fiorentina? Credo che stia facendo un campionato straordinario, mai avrei pensato di trovarla, ad ora, quarta in campionato. Sta facendo bene, è ai quarti in Coppa Italia, ed ha la possibilità di arrivare in finale. In campionato ha una rosa inferiore magari al Napoli, ma i viola hanno dimostrato di potersela giocare. Troppe competizioni? No, i viola riescono a fare bene, come si è visto l'anno scorso, pur avendo tante competizioni da affrontare. Porta via tanto giocare tante partite, certo, ma secondo me non devono rinunciare a nessuna competizione dato che sono in corsa su tutte. Il gioco dei gigliati? Se devo scegliere tra giocare bene e non vincere e giocare meno bene e vincere, io scelgo la seconda. Ed Italiano sta crescendo anche su questo fronte. Nelle sue squadra, comunque, le punte fanno fatica. Il ruolo della prima punta, comunque, è sì importante, ma se con il suo gioco segnano altri va bene lo stesso. L'importante è portare a casa il risultato".