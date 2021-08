Pellissier: “Italiano era già allenatore in campo. Fiorentina ok con la Roma”

L'ex attaccante ricorda il compagno Italiano: "Era allenatore già in campo"

Come giocatore lui era già un allenatore in campo. Era un regista, e come quasi tutti i registi, sapeva fare l’allenatore in campo. Non è stata una sorpresa per me il fatto che sia diventato un allenatore bravo. La Fiorentina? Non mi è dispiaciuta con la Roma, anche se ancora deve crescere come squadra. Quando fai bene, tutti prendono fiducia