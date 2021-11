Pedullà: “PIF-Fiorentina, gradimento certificato. Vlahovic più verso la Premier”

Il giornalista: "Il fondo qualche domanda se l'è posta sull'appeal della Serie A, ma poi hanno individuato la Fiorentina"

Il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Lady Radio approfondendo la notizia lanciata ieri sera: "Ieri ho parlato di una forte manifestazione d'interesse del fondo PIF verso la Fiorentina. Il fondo non si accontenta dell'acquisizione del Newcastle, vuole venire in Italia. E' stato mostrato apprezzamento per la piazza e per il brand Fiorentina. Il gradimento è certificato".