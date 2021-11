Alla scoperta del PIF, il fondo sovrano arabo interessato alla Fiorentina

Dai tanti investimenti fino all'amicizia di Moḥammad bin Salmān con Renzi: le mille sfaccettature del Public Investment Fund

Il fondo PIF strizza l'occhio alla Fiorentina. La notizia lanciata nella notte da Alfredo Pedullà ha destato sorpresa e curiosità tra i tifosi viola. Ma cos'è questo fondo PIF? E in quali ambiti opera? Una cifra innanzitutto per dare l'idea della sua forza economica: 380 miliardi di euro. E' il valore globale degli asset gestiti dalla Public Investment Fund (da qui l'acronimo PIF), fondo sovrano dell'Arabia Saudita fondato nel 1971 e oggi tra i più grandi al mondo. Fino a metà 2014, il PIF si era mosso quasi esclusivamente all'interno dell'Arabia Saudita svolgendo un ruolo importante nel finanziamento dei grandi progetti nel paese, tra cui la raffinazione del petrolio, fertilizzanti, industria petrolchimica ed elettricità.

Nel luglio 2014, il Consiglio dei ministri ha autorizzato il PIF a finanziare nuove iniziative all'estero senza il preventivo consenso del Consiglio. Tra queste segnaliamo l'acquisizione del 38% nella società sudcoreana POSCO nel luglio 2015, quella di una quota di minoranza di Uber per circa 3,5 miliardi di dollari e il controllo di Saudi Aramco, compagnia petrolifera saudita. Tra le grandi operazioni spiccano anche l'unione con SoftBank per un investimento da 45 miliardi in tre anni su un fondo congiunto e l'acquisizione di quote Pfizer, Boeing, Facebook, Starbucks, Citigroup, Eni, Walt Disney e McLaren. Il tutto per cifre da capogiro.