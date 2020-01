Pedullà: “Cutrone apre alla Fiorentina, in programma un vertice”. Ecco i dettagli

Patrick Cutrone (SCHEDA) si avvicina alla Fiorentina. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul suo portale l’ex attaccante del Milan avrebbe totalmente aperto ai viola dopo le ultime ore. Contatti fitti anche oggi con gli Wolves e il poco spazio ottenuto dal ragazzo lo spinge a voler cambiare aria. Sarebbe anche in programma un incontro per chiudere, con la richiesta del club inglese che si aggira sui 22 milioni, mentre la Fiorentina si è spinta fino al prestito oneroso con riscatto a 20. La volontà del giocatore, come spesso accade in questi casi, può essere determinante.

GIÀ IERI AVEVAMO DESCRITTO LA SITUAZIONE