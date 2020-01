VN – Passi avanti per Cutrone, prossima settimana l’assalto

La priorità della Fiorentina sul mercato è ancora Patrick Cutrone (CLICCA QUI PER LA SCHEDA), con l’attaccante dell’under 21 dell’Italia che è pronto a cambiare aria dopo il trasferimento estivo al Wolverempthon, in Premier League. Secondo quanto raccolta da Violanews, dopo l’ennesima esclusione, l’attaccante ex Milan ha deciso di lasciare l’Inghilterra, con la Fiorentina che è sulle sue orme da molto tempo. Il ragazzo ha già mostrato grande apertura verso la squadra viola, che sarebbe per lui destinazione assai gradita, con la voglia di far ripartire il suo percorso di crescita interrotto nell’esperienza oltremanica. La prossima settimana può essere quella decisiva per la trattativa, con Pradè che tenerà di chiudere, sia con il giocatore che con i Wolves, che chiedono circa 18 milioni, divisi in due di prestito e 15 di riscatto in estate.