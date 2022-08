Pedullà: Fiorentina-Biraghi, ci siamo. Presto l’accelerata per il rinnovo

Non solo Milenkovic, in casa Fiorentina si prepara il prolungamento di contratto anche per Cristiano Biraghi

Dopo aver prolungato il contratto di Nikola Milenkovic fino al 2027, la Fiorentina è pronta a blindare un altro pilastro della squadra. Il giocatore in questione è Cristiano Biraghi. Negli scorsi giorni aveva provato a fare un sondaggio il Nottingham Forest, ma i colloqui non sono andati oltre, anche perché i viola dopo aver rinforzato la parte di destra con Dodò, non ha certamente intenzione di perdere il suo capitano a sinistra. L'attuale scadenza sul suo contratto è nel 2024. La possibilità, come scrive Alfredo Pedullà, è che ci possa essere un prolungamento con adeguamento dell'ingaggio, che lo porti a guadagnare una cifra non troppo lontana dai due milioni di euro.