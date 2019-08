Pedullà: “Demme, niente certezze. Dragowski gestito bene, anche se chi gli sta intorno…”

Consueto appuntamento con Alfredo Pedullà in onda su Radio Bruno Toscana:

Non ho certezze sul rinvio a lunedì di Demme, siamo ad agosto e in questo caso si lavora tutti i giorni. Sarebbe il sostituto di Veretout, ad oggi è la pista più calda, che non esclude il regista o altre sorprese.

Dragowski è stato gestito bene dalla Fiorentina, meno bene da chi gli sta intorno: tirare in mezzo i soldi è poco signorile, ma lo hanno accontentato, meglio per lui, così si concentra sulla Fiorentina. In uscita siamo fermi, non ci sono sviluppi. Il Lecce si è rassegnato su Venuti (RINNOVO DEL CONTRATTO VICINO, ndr), ha chiuso per Dell’Orco, Goldaniga e Babacar, operazioni in definizione. Magari la Fiorentina acquista ora e vende dopo, niente lo vieta. Sarà importante, per la Fiorentina come per le altre squadre, attendere la fine del mercato inglese.