Futuro a tinte viola per Lorenzo Venuti. Come riporta, infatti, TMW, la prossima settimana dovrebbe esserci un incontro fra la dirigenza della Fiorentina e l’entourage del giocatore classe 1995 per parlare del rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2021. Pradè e Montella vogliono trattenerlo per far coppia con Lirola.

A SINISTRA TERZIC SCALA LE GERARCHIE