Pecci: “Coppa Italia fondamentale. Italiano? Contano di più i giocatori”

Eraldo Pecci sull'importanza delle coppe

Redazione VN

L'ex calciatore anche della Fiorentina, Eraldo Pecci, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina. Di seguito il suo parere sull'importanza della Coppa Italia: "Oggi ci sono 7/8 squadre che non possono competere in campionato, quindi le coppe diventano fondamentali. Il fattore casa non penso che conti più di tanto, perché il Torino è una squadra che mette tanto intensità in campo".

Su Italiano e la squadra — "L'allenatore non conta più tanto, non può fare lui i gol. Quest'anno non si è confermata in quasi niente rispetto allo scorso anno. L'allenatore quando arriva ti può dare una spinta, ma alla fine quello che conta sono i calciatori".

Sul mercato — "Cambiare Torreira con Mandragora? Non so quanto possa aver contato. I campioni non con vengono più in Italia, conta il gruppo. È bello parlare al bar di mercato, ma al momento non è la cosa più importante. Alla fine se tutto quello che proponi non lo coroni le cose si complicano".