Pazzini: “La Fiorentina è un’ottima squadra! E che fisico Kean”

Pazzini su Gudmundsson: "Gioca tra le linee, è agile e veloce, e ha la giusta determinazione quando conclude. Mi aspetto che continui a progredire, ha le qualità per farlo"

Giampaolo Pazzini, ex attaccante della Fiorentina, ha commentato la prestazione della squadra di Palladino contro il Milan ma non solo. Ecco le sue parole dal Padel Pro Am Cup: