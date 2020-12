Pavoletti: “A Firenze una delle mie partite preferite, al 90′ camminavo scalzo sul prato”

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha ricordato la partita contro la Fiorentina del maggio 2018. L’occasione è stata il documentario “A chent’annos” in onda su Sky per celebrare i cento anni di storia del Cagliari:

Ci si giocava tutto in una gara a Firenze, loro l’Europa e noi la A (nel finale della stagione 2017-18 ndr). Fu una battaglia, una delle mie partite preferite che non dimenticherò mai. Ricordo a fine partita avevo l’antidoping ma non riuscivo ad orinare. Giravo per il campo a piedi scalzi e mi tornarono alla mente le emozioni provate nelle partite prima. Son queste partite che ti ripagano di tutti i sacrifici che hai fatto per essere arrivato lì.