La Fiorentina chiede ad Amrabat di rinunciare al Marocco? Smentita ACF

Chiedere ai propri giocatori di non rispondere alle convocazioni del Marocco e di restare nei rispettivi club. Sarebbe questa l’intenzione di diverse società europee nei confronti dei propri giocatori convocati dal ct Halilhodzic per gli impegni della nazionale. Lo riferisce il quotidiano The New Arab, secondo cui il timore su possibili infortuni e contagi Covid sta facendo propendere in questo momento i club europei a non far partire i tesserati. Oltre a Chelsea e Wolverhampton per Ziyech e Ghanem Saiss, si legge, ci sarebbero anche Fiorentina e Inter che hanno chiesto rispettivamente a Sofyan Amrabat e Achraf Hakimi di rinunciare alla convocazione.

Secondo invece quanto filtra dalla società viola, non ci sarebbe stata nessuna richiesta al giocatore che dunque partirà durante la sosta del campionato per aggregarsi alla sua nazionale.

