Pauluzzi (Equipe): “Ikoné non perfetto per Italiano, ma può essere il suo anno”

Il francese si avvia verso la sua prima stagione completa alla Fiorentina

Redazione VN

Valentin Pauluzzi, corrispondente in Italia per L'Equipe, ha parlato a Radio Bruno:

"I primi mesi di Ikoné non mi hanno stupito, sono contento che la squadra non abbia risentito del suo periodo di adattamento. Lancio un appello ai tifosi viola: so che sono molto esigenti, ma Jonathan ha bisogno di essere aiutato, anche perché non è esattamente il giocatore più funzionale al calcio di Italiano. Il Lille giocava su transizioni e ripartenze, è molto diverso. E poi ha già cambiato 4 volte il centravanti: prima Vlahovic, poi Piatek, poi Cabral, ora Jovic".

Gol

"Non è mai stata una sua caratteristica. Certo può migliorare, ma la sua prerogativa è quella di creare situazioni. Se questa può essere la sua stagione? Sì, perché lui l'Europa la conosce bene e può esserne motivato. E' rimasto lo stesso allenatore, trova continuità, ma temo appunto che con tutti questi cambi di attaccante non sia semplicissimo".

Nazionale

"Non dipende solo da lui. Se fosse italiano direi di sì, perché in Italia gli esterni forti sono pochi. Ma in Francia è pieno di ali che giocano nei top club europei".

Kouamé

"Nantes su di lui? Le squadre francesi sono sempre molto attente ai giocatori africani. Prima dell'infortunio mi piaceva tanto, ora si è ritrovato in Belgio. Non so, un attacco Kouamé-Ikoné lo proverei".

Umtiti

"Stiamo parlando di un campione del Mondo che poi è letteralmente sparito. Ha esperienza, ma rappresenta un grosso punto interrogativo, un salto nel buio rispetto a un'eventuale partenza di Milenkovic".