Patto fra Vlahovic e Prandelli: il piano di rilancio per il giovane centravanti

L’idea del nuovo tecnico della Fiorentina è di garantire sei-sette partite da titolare a Vlahovic, a patto di vedere la giusta determinazione nel gioiello viola. Il tempo degli alibi è finito. Lo scrive La Gazzetta dello Sport in edicola oggi che mette in relazione il serbo anche con Ribery (LEGGI QUI). A Vlahovic viene chiesto di ritrovare la voglia di migliorarsi ed impegnarsi per correggere ciò che non funziona. Prandelli ha ribadito a Commisso e ai dirigenti Pradè e Barone di credere molto sul serbo.