Pasqual: “Rosico per non aver vinto, ora Italiano ha tre occasioni”

"A parte il Napoli, vedo un torneo in cui si lotta fino all'ultimo per tutti gli obiettivi. Sousa? L'allenatore non è solo colui che allena, ma anche un gestore umano di tutte le persone che ruotano attorno alla squadra; non tutti correlano le due cose. I conti si fanno sempre a maggio, la Fiorentina è un esempio adatto viste le tante critiche nella prima parte di stagione. Non so perché Sousa non abbia ancora allenato una grandissima squadra, ma credo ci siano state di mezzo valutazioni approfondite. La stagione viola? Tra vincere e non vincere ci passa tutta la differenza del mondo, ma stanno facendo qualcosa di importante. Io rosico per non aver vinto nulla quando giocavo io, con Prandelli, con Montella, con lo stesso Sousa. Lo vedevi nei risultati, ma anche nella qualità della squadra. Ora ci sono due possibilità in questa e una nella prossima stagione, con la Supercoppa a quattro. La preparazione quindi sarà volta a vincere o a ri-vincere".