Pasqual: “Ritorno Prandelli? Scelta ponderata, adesso tocca ai giocatori”

L’ex capitano Manuel Pasqual è tornato a parlare di Fiorentina e lo ha fatto ai microfoni di Radio Toscana:

Sensazioni sul ritorno di Prandelli? La ritengo una scelta ponderata. Iachini era in discussione da ormai troppo tempo, c’era aria di cambiamento. In città di parlava solo di quello. Non so come potrà andare questa nuova avventura con Cesare perchè non dipende solo da lui. In questo momento è la squadra che deve cambiare atteggiamento, altrimenti puoi prendere pure Guardiola e nulla cambierà.