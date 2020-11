C. Zanetti: “Non mi aspettavo l’esonero di Iachini, ma prima i risultati. La novità è il 4-3-3”

Cristiano Zanetti, ex giocatore della prima Fiorentina di Prandelli, ha parlato al Brivido Sportivo:

“Non è semplice ripetersi dove si è già fatto bene, ma Prandelli ha un buon parco calciatori e qualità umane e tecniche per ribadire i risultati passati. La novità può essere il 4-3-3 con Callejon e Ribery sulle corsie e Vlahovic nel mezzo. Obiettivi per i viola? Migliorare il gioco e avvicinarsi alla zona Europa League. Dalla prossima stagione l’obiettivo primario deve essere la conquista della ribalta europea. Non mi aspettavo l’esonero di Iachini. La squadra sembrava stretta intorno a lui pur essendo senza gioco, ma i risultati hanno la priorità. Ricordi legati alla Fiorentina? Sono stato benissimo nel 2009-2010. Con la Champions l’ambiente sognava e si respirava magia”.

