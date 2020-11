Sconcerti: “Prima volevamo i soldi di Commisso, adesso la sua attenzione”

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha parlato al Penstaport:

“Quarta, come tutti i giocatori argentini, è abituato ad un tipo di duelli molto fisici. Questo è un giocatore, servono però altre partite di attesa. Attacco? Vlahovic ha segnato, ed è molto importante, ma credo che il centravanti debba essere Cutrone, perchè da più profondità di tutti gli altri. Commisso? Lui non è uno di noi, lui è il padrone della Fiorentina, e non ha niente a che fare con nessuna parte della mentalità di Firenze. Queste dichiarazioni sono state prese troppo sul serio. La città ha accolto Commisso a braccia aperte perchè volevamo i suoi soldi, adesso con la polemica vogliamo la sua attenzione. Modulo? Confido molto nel buon senso di Prandelli, che rimetta i giocatori nel proprio ruolo”