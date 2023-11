Pasqual: “Bonaventura fa la differenza sempre. Parisi? La sbavatura ci sta”

Bonaventura in azzurro? "Jack sta facendo benissimo, alla Fiorentina sta facendo la differenza. Per posizione in campo e temperamento, con la voglia di sfruttare la sua grande dose di talento. Ha tali caratteristiche morali, mentali e tecniche che può far bene anche con la Nazionale. Al di là del fatto che Spalletti debba chiamare lui a 34 anni e non abbia giovani emergenti su cui puntare":

In casa Fiorentina — Parisi? "Sta facendo un'ottima stagione, nel percorso di crescita ci sta la sbavatura. Meglio un errore col Bologna in cui vinci 2-1 che in patita in cui vai a perdere punti pesanti. Sta al giocatore metabolizzarlo e passarci sopra per migliorarsi. Schierato a destra non ha sfigurato, la Fiorentina ha trovato un giocatore buono adattato lì e penso sia tranquilla". Errore con la Juve? "Per giocare dalla parte opposta è necessario sapersi adattare e qualche errore lo si commette. Non credo ci avesse giocato molto prima di questo periodo".

Quinto posto? "Ha tutte le caratteristiche per rimanere lì a lottare. È riuscita a venire fuori da un momento difficile battendo una diretta concorrente che stava volando in classifica. Stagione dopo stagione la squadra sta alzando l'asticella, con le due finali anno scorso e con la Supercoppa che dovrebbe giocare a gennaio. La società ha dimostrato di voler investire col Viola Park e per rinforzare la squadra".

