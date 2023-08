Parisi: “Fiorentina unica a volermi fortemente. Europa uno stimolo per tutti”

Intervenuto dopo il fischio finale di Grosseto-Fiorentina, Fabiano Parisi ha fatto il punto della preparazione in casa viola: "Il cammino è ancora lungo e manca ancora un po' per iniziare il campionato. Stiamo facendo una buona preparazione, mancano ancora 20 giorni, sono tanti e continuiamo così. La batosta di Belgrado? Cinque gol ci hanno fatto male, dobbiamo mettere sempre determinazione ed evitare brutte figure. Il ritorno in Europa? Ci fa piacere, siamo tanti ed è uno stimolo per tutti per giocare e farci trovare pronti. Fiorentina prima scelta? E' stata l'unica squadra che mi ha voluto davvero, sono felice di aver fatto questa scelta fin dal primo momento. Competizione con Biraghi? Non è una sfida, al alti livelli c'è competizione, è il capitano e ce la giocheremo: non sono preoccupato, sceglierà il mister. Umiliazione di Belgrado? C'è un po' di rammarico, sapevamo che la Stella Rossa avrebbe iniziato da lì a poco il campionato, ma ci ha svegliato".