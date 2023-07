Il terzino ex Empoli si sta già allenando con i suoi compagni

Secondo quanto raccolto ci sono delle piccole novità su Fabiano Parisi. Il ragazzo è al Viola Park per svolgere dei test fisici. Oggi il ragazzo sta svolgendo il suo primo allenamento con la Fiorentina. Nonostante gli impegni con la nazionale under 21. Che rientrerà mercoledi. Inoltre è rientrato anche Antonin Barak. Ma ancora non svolgerà gli allenamenti