Parisi, dal Viola Park a Capri: gli ultimi giorni di vacanza per l’ex Empoli

Se Abdelhamid Sabiri è stato il primo volto nuovo della stagione, Fabiano Parisi è sicuramente il primo acquisto ufficiale della Fiorentina in questa sessione di mercato. Pur di chiudere l'operazione, il giovane terzino sinistro ha rinunciato a qualche giorno di ferie per presentarsi al Viola Park per visite e firme di rito. Ricordiamo, infatti, che l'ex Empoli è reduce dallo sfortunato Europeo Under 21 con la Nazionale azzurra, con cui ha giocato l'ultima gara ufficiale lo scorso 28 giugno, e che quindi ha ancora a disposizione qualche giorno di vacanza, come si vede da un paio di storie condivise su Instagram. Il nuovo calciatore viola si trova nella sua Regione, a Capri per la precisione, in compagnia di alcuni amici. Tra gite in barca e tuffi in mare Parisi si rilassa in vista della nuova avventura in viola che lo aspetta.