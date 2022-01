Paratici aiuta la Juve ripagando Vlahovic? L’accusa dei tifosi del Tottenham

Ecco l'accusa dei tifosi del Tottenham che vede come bersaglio Fabio Paratici

Ormai Dusan Vlahovic è a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. Il suo passaggio in bianconero, a una cifra decisamente importante, ha scosso un mercato di gennaio che non sembrava dare segni di colpi di questo calibro. Nelle ultime ore inoltre, l'acquisto dell'ex numero nove viola, è stato oggetto di polemica anche per i tifosi del Tottenham. Infatti, Fabio Paratici, sarebbe molto interessato a due giocatori bianconeri, Bentancur e Kulusevski. Come riportato da Sport Mediaset, molti sostenitori degli Spurs, non considerando all'altezza i profili dei due giocatori bianconeri, hanno accusato Paratici di aiutare la sua ex squadra a risanare i conti dopo l'acquisto di Dusan Vlahovic. Ecco un tweet: