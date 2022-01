Il Tottenham molla Amrabat? Paratici ci prova per Bentancur, anche se…

Sembrava ad un passo dall'Aston Villa ed invece il mediano bianconero può finire agli Spurs

C'è sempre di mezzo la Juventus. Il club bianconero dopo il super investimento fatto per Dusan Vlahovic deve fare cassa adesso ed ha messo sul mercato uno tra Arthur e Rodrigo Bentancur. Sul secondo c'è grande interesse dalla Premier: dopo che l'Aston Villa sembrava essere quasi in chiusura per l'uruguaiano, si è inserito a sorpresa il Tottenham di Conte e Paratici. Gli Spurs adesso sembrerebbero anche in vantaggio e stanno già trattando con l'agente la parte relativa all'ingaggio. Se andasse in porto questa operazione, potrebbe saltare il trasferimento a Londra di Sofyan Amrabat. Sempre che il Tottenham non ceda uno tra Lo Celso e Ndombele, o addirittura entrambi, ed allora potrebbe tornare pesantemente anche sul mediano marocchino.