Paparesta su Castrovilli: “Per me deve giocare davanti. Che sacrifici a Bari!”

"Una grande notizia per tutti. Può essere il futuro della nazionale, ha avuto questo problema che lo ha allontanato dai campi. Ma già come è rientrato, indica la sua volontà di affermarsi. Nella sua breve carriera ha fatto tanti sacrifici. Ogni giorno si faceva un'ora e mezzo per venire a Bari. Ha sempre dimostrato di volere arrivare ai massimi risultati, che lo ha aiutato. Non deve accelerare, per il suo apparato muscolare visto l'infortunio. Ma secondo me lo vedremo ad alti livelli già prima della fine della stagione. "