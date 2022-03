Papa Waigo: “La Fiorentina può vincere contro la Juventus. Italiano e Vlahovic…”

Parla l'ex attaccante viola

L'ex viola Papa Waigo ha parlato a Radio Bruno Toscana: " Italiano mi ha stupito, avevo un bel rapporto con lui quando giocavamo insieme al Verona. Era già un allenatore in campo. Appena ha firmato con la Fiorentina gli ho parlato per dirgli che arrivava in una bellissima piazza, con lui la Fiorentina ha trovato un'identità .

La vittoria del 2008? È la bellezza del calcio, tutti i tifosi viola ancora si ricordano di me, auguro a tutti i calciatori di provare una cosa simile. Vlahovic alla Juventus? Tanti anni fa c'era più attaccamento alla maglia. Oggi il calcio non aspetta nessuno, la Juventus ha fatto il colpo, merita di stare lì. Non bisogna dimenticare che Dusan ha dato tanto alla Fiorentina, normale che alla tifoseria non piaccia vedere un proprio giocatore ceduto alla Juventus, però questo è il calcio e serve più maturità. Sono convinto che domani sera la Fiorentina possa vincere, sono molto ottimista".