Buso: “Vlahovic? Non è facile giocare con 30mila persone che ti fischiano”

Parla il doppio ex

"Partita bella da vivere e da giocare, ti fa sentire il cuore di Firenze e quindi da calciatore non puoi che dare l'anima. La Fiorentina gioca meglio della Juventus, hai la sensazione che possa sempre giocarsela contro tutti e hai la speranza che vinca, perché ha un'idea di gioco e la propone. I bianconeri non giocano bene, sono solidi e sornioni, ma non è la squadra imbattibile di quattro-cinque anni fa. Vlahovic ha una grandissima personalità, ma giocare con trentamila persone che ti fischiano non è semplice. Magari Allegri lo terrà fuori. Piatek è già pronto e sta giocando di più, ma Cabral piano piano si sta abituando al calcio italiano e ha grosse potenzialità".