Pancaro vota Commisso: “Rocco ha riacceso l’entusiasmo. Adesso punta…”

L’allenatore ed ex difensore viola Giuseppe Pancaro parla a TMW Radio della stagione della Fiorentina, e delle prospettive future del club gigliato:

A Firenze sono stato solo un anno ma è stato molto positivo, conosco bene la grande passione che hanno i tifosi viola verso la Fiorentina. Il fatto che Commisso abbia riacceso l’entusiasmo di una tifoseria e di una città intera è il punto dal quale ripartire l’anno prossimo per far sì che la Fiorentina lotti per posizioni di classifica che le competono di più