Pancaro: “Commisso ha riacceso la passione. Ferrarini titolare in viola tra due anni”

L’allenatore della Pistoiese, nonché ex viola, Giuseppe Pancaro, ha parlato a Radio Bruno Toscana:

La Fiorentina ha confermato di essere in salute. Boateng ha grande qualità, sul gol del 2-1 ha fatto una giocata da campione. Lirola? Ha tanti margini di miglioramento, è funzionale al gioco di Montella. La Fiorentina è trascinato da un grande campione come Ribery, non me l’aspettavo così decisivo. Ferrarini? Può diventare titolare della Fiorentina tra due anni (in prestito alla Pistoiese dalla Fiorentina, ndr). Prospettive viola? L’entusiasmo sta facendo la differenza, la squadra può ambire all’Europa League. Commisso sta dimostrando di voler fare le cose in grande, ha riacceso la passione e di questo gli va dato merito.