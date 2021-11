Pancani: “Vlahovic come Evenepoel, fortissimo ma presto per definirlo campione”

Il paragone ciclistico del giornalista Rai: Vlahovic come Evenepoel, ancora presto per definirlo campione?

Intervistato a margine del Giglio d'Oro a Calenzano, il commentatore del ciclismo per la Rai Francesco Pancani ha parlato anche di Fiorentina. Ecco le sue parole raccolte da Radio Bruno: "Da fiorentino vedere la Juve così lontana dalla testa mi dà un motivo di interesse in più per seguire il campionato viola. E' un progetto, quello di Italiano, che devo inquadrare fino in fondo e non ho capito come è esattamente ma almeno quest'anno qualche gioia ed emozione in più la squadra ce la sta dando".