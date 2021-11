La ricetta di Bucciantini: “Intensità, Fiorentina come l’Hellas contro il Milan”

Le parole del giornalista su Fiorentina-Milan e sul probabile acquisto a gennaio di Borja Mayoral

"Borja Mayoral? Lo vedo bene in questa Fiorentina, l'anno scorso ha giocato e segnato tanto, soprattutto in Europa League. Quest'anno è un giro dietro anche a Shomurodov, ma in questa Fiorentina può essere la prima riserva dell'attacco e giocare bene anche tecnicamente oltre che fare il finalizzatore. E' un giocatore che può dare anche personalità e al bisogno giocare anche sull'esterno. In una Fiorentina con Vlahovic ci sta benissimo, ma non può essere lui il titolare quando il serbo non ci sarà più".