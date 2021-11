Flachi: “Borja Mayoral anche troppo per fare panchina. Serve un altro Nico”

Uno sguardo al mercato, tra Borja Mayoral e il profilo giusto per l'esterno d'attacco, e uno al Milan: "E' la favorita per lo Scudetto"

"Il Milan ha creato un gruppo importante, vogliono tutti bene a Pioli e quando ci sono questi valori qui difficilmente si può sbagliare. E' la squadra che per gioco e continuità mi ha più impressionato, non sembra nemmeno una squadra così giovane perché ci sono giocatori d'esperienza come Ibrahimovic, Giroud e Kjaer. Per me è la candidata allo scudetto, anche più del Napoli". Sul ritorno dal Covid di Nico Gonzalez: "E' un giocatore che fa saltare gli schemi, il suo rientro è tanto importante perché è bravo negli assist e a calciare. Rispetto agli altri giocatori, si prende più l'iniziativa e può mettere in difficoltà con dribbling e velocità le difese avversarie".

"Preferisco un centrale di centrocampo ad un terzino in mezzo alla difesa, Pulgar ha anche la capacità di far partire dal basso l'azione ma Italiano saprà quale giocatore sarà più adatto. Non credo che cambierà modulo e stile di gioco. Servirà un intuito, una soluzione inaspettata che può portare benefici ma non è per niente facile, però si parte da 0-0 e nelle difficoltà la squadra si rafforza". Sul mercato e su Vlahovic: "Borja Mayoral mi piace tantissimo, l'anno scorso ha segnato 17 reti e fare la panchina a Firenze mi sembra riduttivo. Sugli esterni vanno trovati dei giocatori simili a Nico Gonzalez forti nell'uno contro uno, Callejon è diventato più disciplinato tatticamente e Sottil ancora non ha iniziato a puntare l'uomo con continuità. Ora come ora la Fiorentina deve esaltare il modulo di Italiano, Orsolini quest'anno non si è ripetuto ma ha delle buonissime qualità. A Firenze potrebbe trovare delle motivazioni nuove che lo hanno portato ad essere il calciatore che abbiamo visto gli ultimi anni".