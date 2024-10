Palladino sui social: “Grazie ragazzi! Una notte da vera Fiorentina”

Ormai è un'abitudine quella di pubblicare dei propri pensieri su Instagram dopo le partite della sua Fiorentina . Non poteva quindi mancare il commento di Raffaele Palladino dopo la splendida vittoria contro la squadra di Paulo Fonseca.

"Complimenti ai miei ragazzi per questa splendida vittoria. Una notte da vera Fiorentina". Così Raffaele Palladino ha commentato i tre punti presi al Franchi ieri sera. Adesso c'è la sosta, poi la sfida al Lecce di Gotti. Così tutta Firenze spera di vivere serate come quelle ancora per molto tempo.