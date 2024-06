Palladino-Kean, buona la seconda. Il tecnico lo voleva fortemente già a Monza

I problemi

Kean è stato il primo giocatore nato dal 2000 in poi a segnare in Serie A. La sua parabola lo ha portato anche in Inghilterra, all'Everton, e in Francia, al Psg: un baby prodigio, si pensava, che complice un carattere non facile e alcuni problemi fisici sembra aver perso la via maestra. Palladino lo avrebbe voluto a Monza già a gennaio, poi il passaggio non si concretizzò. In realtà era quasi fatta con l'Atletico Madrid, ma il 30 gennaio il giocatore tornò a Torino senza aver superato le visite mediche. Di fatto in quel momento si chiusero ogni possibilità di trasferimento per Moise, rimasto alla Juve fino al termine della stagione senza acuti. Quello che sperano i tifosi è che possa ritrovarli in maglia viola.