Palladino esagera nelle proteste: espulso, non sarà in panchina a Lecce

Raffaele Palladino non sarà in panchina alla ripresa del campionato, il 20 ottobre alle 15 contro il Lecce al Via del Mare: l'allenatore della Fiorentina si è visto espellere dall'arbitro Pairetto nei minuti finali della gara contro il Milan. Sul punteggio di 2-1, l'ex Monza ha inveito contro il direttore di gara per via di un tentativo di scippo di Abraham ai danni di De Gea in situazione di rimessa e poi per un fallo non accordato a Kean. I toni, secondo il fischietto, sono stati intollerabili, e dunque ecco il rosso cui seguirà una squalifica. Palladino si è incamminato velocemente verso l'uscita, e il suo movimento è stato sottolineato dagli applausi dei tifosi più vicini a lui nel parterre.