Palladino e il suo staff: ecco chi prenderà il posto di Savorani

Ieri è iniziata l'era Palladino a Firenze. L'ex allenatore del Monza ha preso possesso del Viola Park ed è pronto a dare il via alla nuova stagione viola. Intanto, più passa il tempo e più arrivano dettagli sullo staff dell'ex giocatore della Juventus. Federico Peluso accompagnerà Palladino in questa sua nuova avventura ma non solo.