Palestra e campo per la Fiorentina in Inghilterra: l’allenamento del mattino

Barak e Pongracic si allenano in vista della sfida di venerdì dove probabilmente scenderanno in campo

Con un video sui propri canali ufficiali, la Fiorentina ha mostrato qualche immagini dall'Inghilterra dove i viola stanno svolgendo la seconda parte del ritiro estivo. Questa mattina palestra e qualche esercizio in campo per i ragazzi di Palladino che venerdì scenderanno in campo contro il Bolton.

Barak e Pongracic, piano piano, stanno trovando la giusta condizione fisica per far parte del gruppo viola. Oggi pomeriggio altra seduta per la Fiorentina che si prepara così al 17 agosto per la prima gara di campionato.