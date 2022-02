Palazzo Vecchio: nel bilancio 22/24 oltre 800 milioni per stadio e tramvia

La Fiorentina può beneficiare delle opere pubbliche in ponte? Intanto Palazzo Vecchio stanzia 800 milioni di Euro per stadio e tramvia a Firenze

Un miliardo e mezzo di euro per sostenere la ripartenza, mille nuove assunzioni per far funzionare meglio la macchina comunale. E nonostante i minori introiti nelle casse di Palazzo Vecchio causa Covid, nessun aumento delle tasse e tutti i servizi alla persona garantiti. È un bilancio di previsione articolato e che punta su sgravi fiscali e investimenti quello licenziato ieri dalla giunta Nardella per gli anni 2022–2024, che - scrive il Corriere Fiorentino - ora dovrà passare al vaglio della commissione e poi del Consiglio comunale.

Nel bilancio, un importante capitolo è dedicato agli investimenti: previsti 1,2 miliardi di euro, nel prossimo triennio, per opere pubbliche. Nella lunga lista portata in giunta dall’assessore Federico Gianassi spiccano 810 milioni per le nuove linee tramviarie: la 3.2.1 per Bagno a Ripoli per oltre 300 milioni (in parte finanziata con i fondi Pnrr), la linea 3.2.3 Piazza Libertà-Rovezzano-Campo di Marte per oltre 250 milioni e le linee 4.1 e 4.2 da Leopolda a Campi per oltre 350 milioni. Novantacinque milioni, invece, verranno utilizzati per la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi che, dopo la firma della convenzione con il Ministero della Cultura, risultano definitivamente assegnati.