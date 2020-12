Pagnini: “Mariani ottima designazione per Bergamo”

Simone Pagnini, esperto del mondo arbitrale, a Lady Radio commenta la designazione dell’arbitro Mariani per Atalanta-Fiorentina:

Mariani era al Var insieme a Irrati l’altra sera al Parco dei Principi nella partita diventata famosa per l’episodio di razzismo del quarto uomo. Loro ne sono usciti bene e riammessi il giorno dopo non essendo per niente stati chiamati in causa. Per >Bergamo Rizzoli ha blindato la partita, Mariani sta facendo bene come nel 2020 ha personalità ed è coadiuvato da Giacomelli molto bravo a Var. La partita è difficile anche se l’Atalanta è più forte soprattutto per i risultati in Champions. Ritengo che la designazione di Mariani sia veramente appropriata per la gara, non è un arrogante o presuntuoso cerca sempre il dialogo con i calciatori e questo fa sì che sia facilitato nella gestione della partita, è umile ma preciso e capace, fino ad ora è sempre andato bene. In questa stagione ha arbitrato anche il Derby e nelle partite ha sempre dato garanzie a Rizzoli.