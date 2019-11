PAGELLE VN – Incubo Fiorentina, disfatta totale. Malissimo Badelj, si salva Vlahovic

BADELJ 3.5 – Prestazione molto deludente del croato, l’imbuto del Cagliari riesce ad imbrigliare il costruttore viola. Riesce ad incidere solo in negativo, perdendo palloni letali come quello capitalizzato al meglio da Joao Pedro. Si nota spesso la differenza di passo con i centrocampisti avversari.

VLAHOVIC 6 – Come al solito lotta e si impegna. Avrebbe bisogno di una manovra corale per essere supportato con palloni giocabili ma ciò non avviene. Su corner perde completamente la marcatura di Pisacane che segna indisturbato. Si riscatta ampiamente nel secondo tempo, ci mette orgoglio e si salva dal disastro collettivo grazie ad una splendida doppietta.

LE PAGELLE DI TUTTI GLI ALTRI