PAGELLE VN – Genoa-Fiorentina: Castrovilli predica nel deserto, serata da dimenticare

CASTROVILLI 6.5: Un vero e proprio predicatore nel deserto. Se c’è una nota lieta nella serata nera della Fiorentina è il giovane centrocampista. Regge la mediana da solo per tutta la partita, senza mai far mancare il suo apporto sia in fase di recupero che di costruzione.

MILENKOVIC 5: Serata difficilissima per il giocatre serbo, che non è sostanzialmente mai riuscito a prendere Kouamè. L’attaccante ivoriano gli corre intorno senza sosta, e non riesce mai a porre una pezza alle sue scorribande offensive. Partita da dimenticare