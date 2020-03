PAGELLE VN: Badelj non dà ritmo, Duncan impreciso. Caceres tra i pochi “sul pezzo”

CACERES 6,5: Il tono agonistico è quello giusto e non disdegna di ricorrere al fallo. Si fa anticipare da Okaka che, per fortuna, manda alto. Bella chiusura sullo stesso Okaka nel secondo tempo. Sventa più di un pericolo.

BADELJ 5: Torna titolare per dare un po’ di geometria al gioco. Ci riesce raramente. A inizio ripresa regala un pallone sanguinoso a De Paul al limite dell’area viola. In positivo il suggerimento che smarca Duncan davanti al portiere (e poco altro). Spreca anche lui un buon pallone offerto da Cutrone in area.

Dall’87’ PULGAR sv

TUTTE LE ALTRE PAGELLE