PAGELLE VN: Un punto di cuore. Chiesa trascina, Cutrone dà la scossa. Ma la difesa balla

CHIESA 6,5: Feroce nel pressing, sradica il pallone dai piedi di Donnarumma creando una clamorosa palla gol. Sfiora la rete di testa in avvio di ripresa, ma Begovic (appena entrato) riesce a smanacciare. Instancabile, corre come un matto. Dopo l’espulsione si sposta in fascia e crea scompiglio.

DALBERT 5: Meglio quando difende che quando spinge. Bravissimo in copertura su Castillejo dopo appena 5′, diagonale perfetta. In avanti da segnalare solo il bel cross per Chiesa in avvio di ripresa. Poi l’espulsione che di fatto chiude la partita.

TUTTE LE ALTRE PAGELLE