PAGELLE VN: Il punto è tutto di Dragowski, Lirola si conferma. Pezzella horror

DRGOWSKI 8,5: Serata di grazia, il punto conquistato è tutto suo. Grande riflesso per parare il rigore poi nel finale, dopo una gara tranquilla, il doppio miracolo su Milenkovic e su Biraschi. Completa l’opera salvando alla disperata a tu per tu con Pinamonti.

PEZZELLA 4,5: Ingenuità gravissima sul rigore procurato, e non è la prima volta quest’anno. Costantemente in difficoltà, perde il duello fisico con Favilli. Nel finale si fa infilare in modo disarmante da Pinamonti.

